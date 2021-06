"Blues" de A2H est single d'or !

Le titre "Blues" d'A2H est certifié single d'or !

Quelques jours après nous avoir dévoilé "Ten Years", une vidéo rétrospective à l'occasion de ses 10 ans de carrière, A2H se voit récompenser d'un single d'or pour son morceau "Blues" sorti en août 2018 et extrait de son album "L'Amour". Ce qui équivaut à plus de 15M de streams !

Une belle récompense pour l’artiste qui nous avait montré une nouvelle fois sa polyvalence au travers de ce morceau qu’il a coproduit avec Ohleogan et dont il a écrit le scénario du clip. Sur une instru de guitare électrique, A2H dévoilait une nouvelle facette de son univers musical en s’essayant au blues. Dans le clip de "Blues", produit par Palace Prod, A2H nous montrait son attrait pour les films d’horreur puisqu’on l’y retrouvait poursuivi par des individus en pleine forêt des Landes.

“Je suis fan de film d’horreur et de suspens. J’écris souvent des scénarios qui trainent ici ou là. J’ai réuni toutes ces idées et j’ai écrit l’histoire de Blues inspiré par les films de courses poursuites que j’ai pu voir.” Expliquait le rappeur à la sortie du clip.

Avec 10 ans de carrière et autant de disques au tableau, A2H n’a plus besoin de présentation. Bête de scène, artiste protéiforme, A2H se plaît à l'expérimentation et s'aventure sur des terrains musicaux inédits.

Redécouvrez le clip "Blues" d’A2H dès maintenant sur Générations :