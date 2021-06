50 Cent ne sait pas encore s'il travaillera sur le prochain projet de Pop Smoke

Fifty a des doutes.

A la mort de Pop Smoke, 50 Cent avait promis de s'investir dans la réalisation et la production d'un album posthume du drilleur. Il voulait aussi veiller à tenir la promesse que le jeune rappeur avait fait à sa mère, l'emmener à une cérémonie de remise de prix. Le résultat a été au-delà des espérances des uns et des autres. "Shoot For The Stars, Aim For The Moon" est devenu un album majeur, et pas seulement de l'année 2020, et il a dominé les charts. Résultat, il a été multirécompensé, ce qui a permis au patron de G-Unit de tenir l'autre moitié de sa promesse. Pourtant, si la rumeur d'un nouveau projet posthume de Pop Smoke se font de plus en plus insistantes, 50 Cent n'est pas certain, cette fois, de participer à son élaboration car il semble qu'il y ait des dissensions en coulisses.

C'est en tout cas ce qu'il a déclaré dans une interview avec Kris Kaylin"

"Steven était à l'origine le manager de Pop et le contact du label avec qui il était signé. Il m'a parlé d'un nouveau disque. Mais je ne sais pas si je participerai à cet enregistrement. Pour le premier, je voulais vraiment m'assure que le projet aurait l'accueil qu'il méritait. Pop me regardait comme si je pouvais lui montrer la bonne voir à suivre et que tout fonctionnerait comme je le disais [...] Pop voulait emmener sa mère à une cérémonie de remise de prix alors, en dehors de la production du disque, j'ai mis tout mon poids dans la promotion pour que le disque fonctionne. S'ils l'avaient publié sans moi, il aurait peut-être eu moins de succès."

L'interview de 50 Cent intervient alors que le manager de Pop Smoke, Rico Beats a partagé un post sur Instagram le 1er mai dernier pour dire que le deuxième album posthume du rappeur assassiné était en cours de production.

"Je vois et j'entends que tout a gardé de la fraîcheur. Ne vous inquiétez pas, le nouvel album de Pop Smoke est en cours de chargement..."

Après, s'il est de la même qualité que "Shoot For The Stars, Aim For The Moon", nous, on est carrément preneur !