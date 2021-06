Gims parle de son feat avec Nekfeu : "Ça s’est vraiment fait comme ça, il passait dans le coin"

L’artiste raconte l'histoire de sa collaboration avec Nekfeu.

Gims et Nekfeu ont surpris tout le rap game en collaborant sur le morceau "C’est quoi l’del". Une connexion qui fait beaucoup parler et sur laquelle Gims s’est exprimée.

Le membre de la Sexion d’Assaut a dévoilé le 28 mai "Les Vestiges du Fléau", réédition de son dernier album "Le Fléau". Une réédition pour laquelle il a fait appel à de nombreux artistes français reconnus comme Jul, SCH, Naza et Nekfeu. C’est notamment cette dernière collaboration sur le titre "C’est quoi l’del" qui fait beaucoup de bruit. En effet, il s’agit de la première collaboration entre les deux rappeurs. Considérés comme deux monstres du rap français et deux gros vendeurs, les deux comparses n’avaient pas encore mis leur talent en commun. Mais surtout, le morceau marque le retour de Nekfeu. En effet, le fennec est très discret et sa dernière apparition musicale qui remonte à fin 2020.

Ce n’est probablement qu’à la sortie de sa réédition que Gims a pris conscience de l’ampleur de sa connexion avec l’ex-membre de 1995. Il a expliqué pendant une Interview avec Rapelite, comment s’est fait le featuring : "J’ai invité des gens insoupçonnables comme Nekfeu. […] Je suis dans ce genre de combinaison, de mélange. […] C’est un son que Nekfeu m’a envoyé lui-même […] Il était dans les parages. On a beaucoup d’amis en commun. Mais voilà, c’est quelqu’un qui est spécial. C’est quelqu’un qui n’a pas vraiment de téléphone, c’est un globe-trotter, il voyage beaucoup, il est dans cette dynamique-là en tout cas. Il est dans ce truc où il est totalement détaché du show-biz. Mais il était dans les parages, il avait envie de kicker tu vois. Il avait envie de kicker, il me l’a fait savoir, il m’a envoyé ce son-là que j’ai trouvé top, qui est super sombre. J’aime bien ce côté-là, j’ai ce côté-là, très sombre. Et on est partis, il y avait son couplet […] ça s’est vraiment fait comme ça, il passait dans le coin". Nekfeu devrait donc "passer dans le coin" plus souvent. Surtout quand on constate qu’il s’agit du dernier morceau rap de Gims. Ce dernier a annoncé récemment qu’il arrêtait le rap pour se consacrer à la variété et qu’il n’y aurait pas non plus de nouvel album avec la Sexion d’Assaut.

Gims tourne donc la page avec le rap. Il l’aura néanmoins terminé en beauté.