Sofiane : "Wejdene a pété tout le système"!

Sofiane s'est exprimé sur le succès de Wejdene !

Invité dans l’émission "Le Code" d’Apple Music, Sofiane est revenu sur la réussite de Wejdene ! Et il est admiratif…

Sofiane fait plus que jamais parler de lui dernièrement. Le rappeur vient de sortir un tout nouvel album : "La Direction". Un projet très réussi et complet avec du beau monde ! Ont répondu présent : SCH, Sifax, Soolking, ZeGuerre et Kenem. Un succès prévisible et mérité ! Il fait donc la tournée des médias pour parler de cet opus, de sa carrière, et de ses ressentis. Celui qui fait gagner une place dans son label, s’est livré dans "Le Code" d’Apple Music. Il a même évoqué le monde de l’industrie musicale, mais aussi le parcours de Wejdene.

Selon Sofiane, dans le rap game il y a très peu d’artistes qui sont au top niveau. L'auteur de "Remontada" a déclaré : “En fait, j’aime décortiquer, démystifier les vraies personnes qui font cette musique en France. Les vraies personnes. Pas les zouaves que tu vois faire du boucan machin, je parle de ceux qui contrôlent tout ça. Il y a très peu de médias, tu vois ce que je veux dire ? Donc de la, en fait, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu rentres dans un plan marketing d’une maison de disques […] Il y a très peu d’espace pour les buzz naturels. Il y en a très peu, tu vois, qui se hissent au point que “wow” ! En ce moment, c’est lui !”. Il affirme que peu d'artistes réussissent à s’imposer vraiment. Néanmoins, il y en a une qui aurait, selon ses dires, trouvé sa place : “Le dernier que j’ai vu, je ne sais pas, Wejdene peut-être ? Wejdene, elle n’était pas au programme ! Tu vois ? Elle n’était pas prévue dans le truc ! Elle a pété tout le système, elle a fait de la place !”.

C'est l'auteur de Anissa qui doit être flattée ! Ce n'est pas tous les jours qu’on reçoit un compliment du grand Sofiane !