Denzo : découvrez le tracklisting de "La pépite"

Le projet sortira le 2 juillet prochain.

Fort de deux mixtapes de qualité, Denzo a annoncé la sortie de son prochain projet, "La pépite" pour le 2 juillet prochain. Et pour cet opus, il envisage clairement de frapper fort puisqu'on retrouvera au tracklisting des rappeurs du calibre de Jok'air, Heuss l'Enfoiré, Koba LaD et Bramsito. Il a aussi invité Mig, Ronisia, Dalton (3GC) et Ferre Gola.

Découvrez le tracklisting complet de "La pépite":