Booba : SCH et Freeze Corleone sont dans la playlist "Ultra Radio"

Le Duc a mis les clashs de côté pour le moment.

Malgré les beefs et les ressentiments, B2O a décidé de se concentrer sur la musique pour la création de sa nouvelle playlist. Il oublie le passé (pour le moment) et ajoute SCH et Freeze Corleone sur "Ultra radio".

Décidemment, Booba est plein de surprises. En peu de temps, il annoncé la première signature du label 92i Africa avec le rappeur sénégalais Dopeboy-DMG, puis a enchaîné avec la création d’"Ultra Radio". Au départ très mystérieux sur le sujet, il en a finalement dit plus lors d’un entretien sans filtres avec Léa Salamé sur France Inter. Le Duc a annoncé le lancement officiel de la playlist "Ultra Radio" et a également sorti un nouveau morceau pour l’occasion. Baptisé "Plaza Athénée", le titre (sans clip) a cumulé plus d’un million de vues sur YouTube. Sans oublier l'annonce de la deuxième signature de 92i Africa, avec Didi B. Un programme bien chargée !

Booba a donc bien joué son coup et sa promotion. L’interview et le nouveau morceau lui ont permis de mettre en lumière "Ultra radio". Sur cette dernière, on peut y retrouver des musiques de Maes, Koba LaD, ses protégés JSX et SDM, mais pas seulement. En effet, à la surprise générale, SCH et Freeze Corleone sont également présents. Ces derniers mois, le rappeur n’a pas été tendre avec le S et l’a souvent provoqué vis-à-vis de ses chiffres de ventes. En ce qui concerne le prof Chen, même si un beef à part entière n’a jamais eu lieu, Booba n’a jamais caché le peu d’amour qu’il lui porte surtout depuis sa collaboration avec Kaaris. De plus, on sait ce que le Duc pense de ceux qui font un feat avec ses ennemis. Ninho pourra en témoigner. Mais, celui qui a créé le creuseeseyy challenge a tenu à être clair sur Instagram : "Ultra Radio C’est le sal qui compte. Les clashs les embrouilles la haine sont restés sur le palier. L’amour triomphe toujours". "Ultra Radio" comporte donc le titre "Corrida" d’SCH et "Polémique" de Freeze Corleone en feat avec Central Cee. Comme quoi, la musique arrive très souvent à mettre tout le monde d’accord.