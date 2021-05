Jay-Z s'explique sur ses paroles pour "Stil D.R.E."

Le boss du rap game est revenu sur un de ses plus gros succès.

Ça n'est désormais plus un secret pour personne : Jay-Z se cache bien derrière un des plus gros tubes de rap de tout les temps, si ce n'est le plus gros : "Still DRE", extrait de l'album classique de Dre "2001" sorti en 1999. A vrai dire, l'information était sortie depuis longtemps mais personne n'y avait vraiment prêté attention par le passé. Lors de son passage sur l'émission "The Shop", animée par LeBron James et son pote Maverick Carter, Jay-Z est revenu sur l'écriture de ce hit international qui a marqué tous les esprits, bien au delà des fans de rap.

Il explique notamment que c'est bien lui derrière les vocaux Snoop et Dre, notamment les refrains et le gimmick "Still" qui revient souvent. Il dit aussi que le plus important pour lui était d'écrire ce morceau en se mettant complètement à la place des deux rappeurs. Le but étant d'écrire un texte exactement de la même manière que Snoop ou Dre l'aurait écrit. Un exercice plus que délicat : c'est déjà difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre quand on est soi même un rappeur, mais pour deux personnes, deux légendes comme Dre et Snoop, ça devient un travail de titan.

Jay Z speaks on ghostwriting Still DRE for Snoop Dogg & Dr Dre on The Shop pic.twitter.com/OLL1GdCTNR — 2Cool2Blog (@2Cool2BIog) May 29, 2021

Toutefois, au vu de son sourire et de son humour, Jay-Z semble avoir réussi cet exercice sans trop se torturer, même s'il avoue que le précédent projet de Dre, "The Chronic", l'avait beaucoup inspiré. Ainsi que le contexte personnel de Dre au moment de la fabrication de "2001" lui qui venait de quitter Death Row en claquant la porte.