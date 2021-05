Juice WRLD : deux nouveaux inédits !

Le rappeur n'a pas encore fini de faire parler de lui à titre posthume.

Le rappeur Juice WRLD fait partie des étoiles filantes du rap game US. Une étoile car il a brillé vraiment fort, en influençant de manière considérable la scène actuelle. Mais filante, car son prime aura été finalement de courte durée. En effet, le rappeur est décédé d'une overdose le 8 décembre 2019, à l'aéroport de Chicago. Depuis sa disparition, on a eu droit à de nombreux projets et morceaux inédits. On peut désormais en rajouter 2 à la liste!

En effet, deux nouveaux morceaux viennent de faire surface à l'occasion de la réédition de son album "Goodbye & Good Riddance" initialement sorti en mai 2018. Un des projets les plus marquants du rappeur, son troisième. Les morceaux s'appellent "734" et "Lucid Dreams" (Remix) en feat avec Uzi Vert. Deux morceaux très mélancoliques et tournés vers la mélodie, comme souvent avec le rappeur.

C'est dans ces moments qu'on se rend compte à quel point Juice WRLD était fort. On a également appris il y a quelques jours que sa mort n'était peut être pas accidentelle, et que le rappeur était tellement accro et torturé qu'il aurait bien pu lui même provoquer son Overdose... On espère qu'il est en paix là où il est aujourd'hui et que ses proches ont pu faire le deuil de ce qi s'est passé. On espère également que cette histoire triste et tragique pourra servir de leçon ou d'exemple, notamment pour la jeune génération qui est assez sensible à tous les messages pro-drogues véhiculés par certains rappeurs accro.