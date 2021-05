Jul atteint les 3 milliards de vues sur YouTube !

Un record de plus pour le Marseillais.

Jul est devenu en quelques années un artiste incontournable du rap français. Il enchaine record sur record. Cette fois-ci, c'est sur YouTube que le Marseillais a passé un cap. Rappeur français qui compte le plus de vues sur la plateforme, il vient d'atteindre le seuil des trois milliards !

Depuis le succès de son titre "Sort le cross volé" en 2013, Jul ne s'arrête plus. Il a un rythme de productivité incroyable avec un album voire plusieurs sortis par an. Avec sa modestie, son flow bien à lui et son fameux signe Jul, il a réussi à créer une véritable communauté. Cette dernière répond toujours présente quand il s'agit de soutenir leur artiste préféré. Son célèbre signe pourrait même se retrouver en finale de Ligue des Champions.

Julien Mari, de son vrai nom, est habitué à exploser les scores. La plupart de ses projets sont certifiés disque de platine. Il est le plus gros vendeur de disques de rap français de tous les temps. Il s'élève à la première place du classement des artistes urbains francophones les plus streamés sur Spotify. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, il domine aussi le game sur YouTube. Avec ses clips, Jul est le rappeur français qui comptabilise le plus de vues. Il vient d'ailleurs de passer le cap des trois milliards !

???? Jul cumule désormais plus de 3 milliards de vues YouTube ! pic.twitter.com/KYBPBXf1pn — Ventes Rap (@VentesFRap) May 26, 2021

Les chiffres risquent de s'affoler à nouveau puisque Jul va bientôt sortir son traditionnel album d'été.