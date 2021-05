DMX : connus ou inconnus, les fans adhèrent à "Exodus"

C'est l'événement de cette fin mai.

L'album posthume de DMX, "Exodus" est sorti cette nuit sous la conduite de Swizz Beatz qui a mis tout en oeuvre pour que le public puisse entendre la voix du Dog sur des inédits, sans doute pour la dernière fois. 13 titres et une quantité impressionnante de featruings de qualité parmi lesquels Lil Wayne, Nas, Jay-Z, Snoop Dogg, The LOX, Usher, Westside Gunn, Conway the Machine, Benny the Butcher, Bono, Alicia Keys, Moneybagg Yo et d'autres encore, preuve du respect et de l'amour que ces artistes éprouvaient tous pour le X Man.

Parmi les 13 titres du tracklisting, on peut s'intéresser de plus près au morceau “Letter To My Son (Call Your Father)" dans lequel DMX dresse le portrait déchirant d'un homme toxicomane qui lutte pour élever son enfant.

"You’re thе oldest, I known you longer, but I don’t love thеm less/Had to get that off my chest/Now I know what you thought about my use of drugs/But taught you enough to not use them drugs/When you were a kid, you play with toys, OK/But you a man, put them toys away.”

Mais celui qui a le plus marqué les fans, c'est "Bath Salts" qui réunit les deux anciens ennemis Jay-Z et Nas. La chanson date de 2012 et était à l'origine prévue pour l'album "Life is Good" de Nas mais n'avait jamais été terminée. C'est désormais chose faite pour le plus grand bonheur des auditeurs.