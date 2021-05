DJ Khaled explique la genèse du feat entre Nas et Jay-Z

Il a eu une occasion inespérée !

Pour son dernier album, "Khaled Khaled", le DJ du même nom a réussi une chose rare, faire poser Nas et Jay-Z sur le même titre. Une ambition qu'il avait depuis des années mais qu'il n'avait jamais osé concrétiser. Finalement, lors d'un dîner à Los Angeles réunissant des stars du rap et du R&B, il a vu un signe qui l'a fait changer d'avis l'a poussé à demander aux deux rappeurs de collaborer sur un de ses titres.

Cela fait longtemps que Nas et Jay-Z ont enterré la hache de guerre mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont partagé beaucoup de titres. Alors, ce n'est pas un mince exploit qu'a réussi DJ Khaled que d'avoir réuni les deux New-yorkais.

"C'est un rêve devenu réalité pour moi mais c'est aussi un cadeau pour le monde ! Le simple fait de réussir cette combinaison est juste incroyable. Nous avions un dîner à L.A. et il y avait Mary J. Blige, Beyoncé, Nas, JAY-Z, Puff Daddy. Ce jour-là, j'ai vu Nas et Jay-Z ensemble en train de discuter et de rire, de partager une bonne énergie et des bonnes vibrations. Comme je voulais absolument faire ce titre, je me suis dit, quand j'ai vu ça, je peux y arriver ! Il m'a fallu quatre à cinq ans pour avoir le courage de demander. Mais ce jour-là, j'ai su que c'était possible parce que j'ai ressenti de l'amour. Alors, je leur ai demandé à tous les deux de travailler sur cet album. Ils ont simplement dit : ok, faisons-le. La chanson est motivante et inspirante [...] Ils parlent de motivation, d'inspiration et de là où ils en sont dans leurs vies. Je veux que les gens voient cela comme une collaboration historique car c'est très inspirant de se dire qu'ils sont venus de rien et qu'ils en sont là dans leur vie. C'était tout simplement magnifique. Non seulement de les enregistrer mais aussi pour les paroles.

A noter que c'est la première fois depuis 2013 "BBC" sur "Magna Carta Holy Grail" que Jay-Z et Nas partagent un titre et qu'auparavant, ils avaient fait un feat sur "I Do It for Hip Hop" de Ludacris, "Success" sur "American Gangster" de Hov en 2007 et "Black Republican" sur l'album "Hip Hop Is Dead" de Nas en 2006.