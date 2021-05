Lloyd Banks : découvrez le tracklisting de "The Course of the Inevitable"

L'ancien du G-Unit est de retour !

Lloyd Banks sortira son nouvel album, "The Course of the Inevitable" le 4 juin prochain. L'ancien membre du G-Unit a partagé la pochette sur les réseaux sociaux. On y voit le rappeur de 39 ans tenir son fils par la main. Par la même occasion, il a aussi partagé le tracklisting du projet qui compte 18 titres dans lesquels on remarque des featurings avec Styles P, Benny The Butcher, Roc Marciano, Vado, Ransom et Sy Ari Da Kid.

Le rappeur du Queens a aussi partagé un teaser de son prochain album sous forme de vidéo.

C'est le premier album studio de Lloyd Banks depuis "H.F.M. 2 (The Hunger for More 2)" et son premier projet depuis "Halloween Havoc 3: Four Days of Fury" lancé en 2016.