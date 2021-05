Swizz Beatz : DMX, Verzuz, Godfather of Harlem, il dit tout

Il a donné une interview à XXL.

Si Swizz Beatz est un producteur reconnu, c'était aussi un ami proche de DMX. Et il tient absolument à préserver l'héritage artistique et musical du Dog. Dans une interview donnée à XXL, il explique notamment le rôle majeur qu'il va jouer dans la sortie de l'album posthume de X, "Exodus", attendu pour le 28 mai prochain et les derniers enregistrements qu'il a fait avec lui.

"En ce qui me concerne, j'essaie de garder sa créativité intacte et de tenir les délais car c'est ce qu'il voulait. C'est mon job de le garder en vie même s'il n'est physiquement plus présent. Il voulait que le public écoute sa musique, alors c'est que nous allons faire, par tous les moyens."

Mais dans cette interview, il s'est aussi livré sur un autre sujet dont il est aussi à l'origine, les Verzuz, qu'il a créé avec Timbaland durant le premier confinement. Il a confirmé que le format allait se poursuivre.

"Nous avons une longue liste d'artistes à célébrer. La vie reprend, les gens peuvent sortir, nous aussi. Et ce sera cool car le public pourra se rendre physiquement dans une salle pour assister à un Verzuz. Soyez prêts, nous n'avons même pas commencé..."

Enfin Swizz Beatz est revenu sur son travail de création pour la bande-son de la série "Godfather of Harlem" qui raconte l'histoire du parrain de Harlem, Bumpy Johnson, interprété par Forest Whitaker. Le beatmaker choisit les artistes et les titres en fonction de ce que la série a besoin et de son ambiance.

"Nous travaillons avec des artistes qui ont le caractère et sauront trouver la bonne ambiance pour le show. Et nous essayons de faire en sorte qu'ils soient partie prenante de la série en termes musicaux plutôt qu'ils viennent chercher un hit ou un titre de plus. L'idée, c'est de faire une musique d'aujourd'hui qui se connecte aux visuels de l'époque."

L'un des derniers titres justement sur lequel Swizz a travaillé, c'était justement avec DMX, bouclant ainsi la boucle.