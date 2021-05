La Fouine : son rappeur préféré est Freeze Corleone !

Pour lui, "c'est LE rappeur de la nouvelle génération".

La Fouine fait actuellement le tour des plateaux pour faire la promotion de son album "XXI" qui sortira le 21 mai. Il est toujours plaisant de connaître les artistes préférés de NOS artistes préférés. Pour Laouni, pas de doute, Freeze Corleone est l'artiste qu'il préfère dans le rap game actuellement.

Pas besoin de présenter La Fouine, pilier du rap français, on ne compte plus les classiques que contient son répertoire. Ennemi emblématique de Booba, il revient ce vendredi 21 mai avec son neuvième album "XXI". Les morceaux "Sacoche" et "Millions" dont les clips sont déjà sortis sont présents sur la tracklist.

En pleine tournée promotionnelle, il s'est prêté au jeu de l'interview "Breaking News" de BFMTV. Originaire de Trappes, il déménagera à Miami en 2012 avant de partir au Maroc, pays d'origine de ses parents. Aujourd'hui, il a posé ses valises à Las Vegas et se plaît énormément dans la "Sin City".

Il a également partagé les artistes présents dans sa playlist. Très variée, le rap reste quand même le premier amour de Laouni. Bilingue, il écoute autant de rap français que US mais un artiste sort du lot selon lui et ce n'est autre que Freeze Corleone dont la prose semble être beaucoup appréciée : "Les Lil Baby, les Don Toliver... Il y a de tout dans ma playlist, c'est très éclectique, très varié. Petit big up à Ninho car je considère que c'est vraiment un bon artiste. J'ai écouté ses chansons et c'est marrant, chaque fois qu'il pose avec quelqu'un la chanson est numéro 1. Il a une grosse communauté de fans ce gars, c'est quelqu'un de talentueux. Moi, je pense que mon artiste préféré en France aujourd'hui, mon rappeur préféré, ça reste Freeze Corleone. Pour moi, ça reste vraiment un mec qui a une plume incroyable, un flow incroyable. Pour moi, c'est LE rappeur de la nouvelle génération."