Booba annonce sa première signature sur 92I Africa

Il y a quelques jours à peine, Booba annonçait un projet nommé "92I Africa" sans que l'on sache vraiment de quoi il s'agissait. Les choses sont plus claires aujourd'hui. Il s'agit bien d'un label et une première signature a été annoncée. Il s'agit du rappeur sénégalais Dopeboy DMG. Ironie de l'histoire, celui est coproduit par Jean-Pierre Seck via sa structure All Made. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, Jean-Pierre Seck est aussi un des créateurs du label 45 Scientific sur lequel Booba a sorti un album avec Lunatic, "Mauvais oeil" puis son premier album solo, "Temps mort" avant d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Il faut croire que les deux anciens complices se sont réconciliés puisqu'ils vont travailler ensemble au succès de Dopeboy DMG.

Booba annonce la création de 92i Africa et la signature de Dopeboy DMG !



Ce dernier est co-produit via le label ALLMADE par Jean-Pierre Seck, co-fondateur de 45 Scientific (Mauvais Œil, Temps Mort).

Les twittos bien renseignés avaient laissé déjà percer des informations à ce sujet comme vous pouvez le voir ici.

Booba est de nouveau en contact avec Jean-Pierre Seck (ancien producteur du label 45 Scientific).

Il se dit même, selon certains, qu'ils travaillent ensemble pour le nouveau label 92i Africa...

AFFAIRE À SUIVRE ❗ pic.twitter.com/NjvMsMxxTR — ACTU B2O (@EParigozer) May 16, 2021

C'est désormais officiel et on devrait voir le futur projet de Dopeboy DMG sortir donc sous l'étendard 92I Africa.