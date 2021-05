Young Thug donne son top 5 des meilleurs rappeurs !

Les meilleurs rappeurs vivants selon lui.

Tous les rappeurs se sont prêtés à cet exercice : devoir donner son classement des meilleurs artistes du rap game selon eux. Young Thug n'a pas pu passer entre les mailles du filet. Lors de l'enregistrement du podcast "Million Dollaz Worth of Game", il a dû dévoiler ses rappeurs préférés mais il semble que cela lui ait donné du fil à retordre.

Le créateur du label Young Stoner Life Records avec bon nombre de ses artistes était l'invité de Gillie Da Kid et Wallo pour l'enregistrement du podcast "Million Dollaz Worth of Game". Parmi les questions, Young Thug devait donner son top 5 parmi tous les rappeurs vivants actuels. Il n'a pas beaucoup réfléchi pour donner les quatre premiers mais pour la dernière place, il a longuement hésité entre plusieurs artistes.

Fidèle à lui, Thugger a désigné son label en premier en tant que GOAT. Les noms de Lil Baby, Lil Uzi Vert et Drake ont suivi de près : "Je ne nous vois pas en tant que groupe. Nous sommes vraiment un. Alors je dois dire YSL en premier, Lil Baby, Uzi, Drizzy...". Pour le cinquième, il a cité plusieurs personnes avant de faire son choix final. Hésitant d'abord entre 21 Savage et Future, il a finalement choisi Kanye West dans son classement. Selon lui, ces rappeurs sont des artistes complets : "Il s'agit de tout. Tous ceux que j'ai nommés ont tout". Il poursuit sur le fait que si on devait prendre en considération seulement les lyrics, Kendrick Lamar, J. Cole et Bas seraient inévitablement dans son top 5.