Damso confirme une pause dans sa carrière

Il va s'éloigner de la musique.

Après le raz-de-marée "QALF Infinity", Damso a confirmé sur Instagram qu'il allait bien faire une pause dans sa vie musicale. On ne sait pas s'il a réussi à trouver le bon camping-car pour permettre à son projet de voyager tout en enregistrant des titres d'aboutir, mais une chose est certaine, ses dernières publications sur Instagram ne laissent pas de doute. Les photos sont clairement une forme d'au revoir aux fans.

Sur la première, on y voit clairement le rappeur belge en train de quitter son studio, celui dans lequel il travaillait jusqu'à maintenant. La légende ne laisse d'ailleurs aucun doute sur les sentiments de Dems. Il écrit : "ça va m'manquer".

Sur le second cliché, celui qui est toujours en beef avec Booba partage l'image d'un camping-car ultra-moderne, sans doute celui qu'il veut s'offrir pour parcourir les routes. Suffisamment confortable pour un long road-trip, suffisamment grand pour y mettre le matériel nécessaire à enregistrer de la musique, au gré de ses envies, sans programme, sans planning, sans contraintes. Exactement ce qu'il recherche actuellement.

Rassurez-vous, ce n'est qu'un au revoir et on peut espérer que si Damso va jusqu'au bout de son projet, il aura fait le plein de nouveautés quand il reviendra aux affaires. Mais, on comprend aussi son besoin de couper. D'une part, il veut passer plus de temps avec son fils et il faut bien reconnaître que tout s'est enchaîné très très vite pour lui puisque finalement son premier album, "Batterie faible", ne date que de 2016 et qu'en cinq ans, le rappeur belge a vécu une incroyable aventure !