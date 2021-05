Booba : la retraite est définitivement derrière lui

Il tease un inédit.

La retraite de Booba a sans doute été une des plus courtes de l'histoire de la musique. A peine l'avait-il annoncé qu'il en est sorti aussi vite et après "Ultra" qui devait pourtant être son dernier album, il a sorti un titre inédit, "Kayna" sans rien dire de ses intentions futures. Mais le Duc ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin puisque sur le compte Instagram de La Piraterie, B2O vient encore une fois de surprendre ses fans avec la diffusion d'un court extrait vidéo dans lequel on peut entendre un morceau inédit.

Booba est au volant, torse nue, muscles et tatouages apparents. Il envoie un court extrait d'un morceau que le public ne connaît pas encore sur lequel il fait un playback mais qui donne d'ores et déjà envie d'en écouter plus !

On ne sait évidemment pas encore de ce qu'il s'agit vraiment : est-ce un feat ? Est-ce un titre solo ? Dans quel but est fait ce morceau ? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse. Mais une chose est sûre, la retraite n'est plus qu'un lointain souvenir pour le Duc. Et si ses ennemis pensaient être un peu tranquille, non seulement, il reste présent musicalement, mais en plus il est toujours aussi actif sur les réseaux sociaux, surtout depuis qu'il contourne son bannissement sur Instagram en se servant du compte de La Piraterie. En retrouvant son terrain de jeu favori, le Duc est plus présent que jamais !

Et jamais vous avez un doute, sachez que les chiffres ne mentent pas...