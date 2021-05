Fat Joe compare DJ Khaled à Quincy Jones !

Il s'attire les foudres de la Toile...

DJ Khaled a pris une place considérable dans le rap de ces dernières années. Le DJ / producteur / arrangeur s'est fait un nom grâce à tout un tas de collaborations prestigieuses (Drake, Jennifer Lopez, Nas, Jay-Z et d'autres) depuis de nombreuses années, mais aussi grâce à son activité incessante sur les réseaux sociaux. Sa personnalité extravagante et son goût pour la provocation et le luxe très tape à l'oeil en font une cible facile, mais les gens oublient souvent de lui rendre le respect qui lui est dû. Fat Joe s'est chargé de rétablir la vérité... Mais il s'est peut-être un peu emporté !

L'ancien taulier du rap game est allé jusqu'à comparer DJ Khaled avec Quincy Jones, le musicien / producteur qui est derrière plusieurs énormes succès de Frank Sinatra et Mickael Jackson entre autres. "Les gens enlèvent sa grandeur à Khaled et disent 'il invite juste les plus grosses stars du game et les fait poser ensemble'. Il y a des millions de DJs qui ont essayé de faire ça, et qui n'ont jamais fait un hit. Ca faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu Nas et Jay-Z sur ce qui est, pour moi, un hit énorme qu'on peut diffuser en radio" a déclaré Fat Joe lors du dernier épisode de Drink Champs.

L'analyse de Fat Joe est celle d'un fin connaisseur de l'industrie musicale et du rap en particulier. Elle a évidemment déclenché un torrent de moquerie sur les réseaux sociaux, car il est vrai que les hits de Khaled n'ont peut-être pas la portée symbolique qu'ont eu les hits produits par Quincy Jones. On se garderait toutefois bien de prendre position, car DJ Khaled pourrait encore beaucoup nous surprendre dans le futur ! Et vous, qu'en pensez-vous? Pour vous faire un avis, on vous propose d'écouter l'émission de Driver, "Le Drive", sur le sujet !