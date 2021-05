J. Cole revient sur son beef avec Diddy

Le rappeur fait des confidences sur son dernier morceau "Let Go My Hand".

C'est la grande forme en ce moment pour J. Cole, qui est partout. Il faut dire que le rappeur était attendu au tournant par les fans, lui qui n'avait sorti aucun album depuis "KOD" en 2018. On doit aussi préciser que la promo et les annonces autour du projet ont mis un beau bordel, poussant certains fans à bout sur les réseaux sociaux tant l'attente était longue. Mais désormais ça y est, l'artiste a délivré le tant attendu "The Off-Season", le 14 mai. Un projet assez dense où J. Cole avait visiblement pas mal de choses à dire.

Il est notamment revenu sur l'embrouille entre lui et P. Diddy dans son morceau "Let Go My Hand", en feat avec son pote Bas et 6LACK. Dans le morceau il raconte notamment que la dernière véritable embrouille qu'il ait eue dans sa vie, c'est celle entre lui et le boss de Bad Boy Records. Une sombre histoire qui a démarré lors de l'after des MTV VMA Awards en 2013, avec un Diddy très énervé par les lyrics arrogants d'un certain Kendrick Lamar sur son freestyle "Control". Si vous ne l'avez jamais entendu, on vous le conseille, une boucherie.

Devant tant d'insolence, Diddy aurait voulu jeté un verre à Kendrick. Cole, également présent ce soir-là, se serait interposé ce qui aurait ensuite déclenché une bagarre, qui s'est terminée avec l'epulsion de J. Cole de la soirée. Dans son nouveau morceau, le rappeur explique que Diddy était à la base son rappeur préféré, et que cette bagarre n'a finalement pas changé grand chose. D'ailleurs, Diddy est également présent sur le morceau, dont il fait l'outro.

On vous conseille évidemment d'écouter tout le reste de l'album qui est une belle réussite, d'autant que J.Cole a avoué qu'il commençait à penser à la retraite, lui aussi...