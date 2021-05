Rick Ross en beef avec Meek Mill ?

Il y aurait un problème au sein du label MMG...

On le sait, DJ Akademiks aime la polémique, mais il est aussi souvent très bien informé. Alors sa dernière sortie a fait régner la terreur chez les fans du label Maybach Music Group : Rick Ross et Meek Mill seraient proches du beef et ne s'entendraient plus ! Le rappeur de Philadelphie n'aurait pas accordé à son boss de label l'autorisation de se rendre à sa récente fête d'anniversaire ! Ce ne serait que la conséquence d'un conflit larvé entre les deux artistes alors qu'il se murmure que Meek essaie aussi de se dégager de ses obligations contractuelles avec MMG. DJ Akademiks qui n'est pas le dernier à mettre le feu aux poudres a confirmé qu'il y avait en effet des problèmes au sein du label de Rick Ross sans jamais citer Meek Mill.

"Il y a un artiste qui a signé un autre artiste. Il y a une fête. L'artiste qui a signé l'autre essaie de rejoindre la soirée, mais j'ai entendu dire que cela avait posé de gros problèmes et qu'il n'avait pas pu aller dans la section où la fête avait lieu. L'un de vos artistes favoris a allumé son patron. Il prétend qu'il fait ce qu'il veut mais il est signé par un autre n*gga. Cela créé un beef entre les deux car il tente de sortir du label. C'est ce que j'ai entendu... Je ne veux même pas donner de noms tellement je n'y crois pas. Le mec se pointe à la fête et cela a créé un problème."

Meek Mill a signé avec Maybach Music Group en 2011 après avoir quitté Grand Hustle Records. Selon Akademiks, cela ferait un an qu'il essaie de se défaire de son contrat, mais Rick Ross refuse et veut que le rappeur de Philly aille au bout de son engagement. Même Akadmiks a noté que cela ne pourrait être qu'une rumeur et une fake news mais il assure aussi que ses sources n'auraient rien à gagner à propager une telle histoire.

On verra sur quoi cela débouche dans les prochaines semaines mais vu les énormes morceaux qu'ont réussi les deux hommes en étant unis, on serait navré de les voir se séparer. Après, business is business.