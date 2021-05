Booba est déjà prêt à clasher Gims

Le Duc attend impatiemment la réédition de l’album "Le Fléau".

Le rendez-vous est donné. Le 28 mai, Gims sortira la réédition de son dernier projet, "Le Fléau". Une nouvelle qui amuse B2O, qui commence déjà à provoquer son rival alors que l'opus n'est pas encore disponible...

Gims enchaîne les succès. Son dernier album, "Le Fléau" sorti en décembre 2020 a suscité beaucoup de réactions. Malgré les critiques reçues par le frère de Dadju, son projet a été certifié disque de platine en quelques semaines seulement et va avoir droit à une nouvelle mouture. Tout comme le projet "Ceinture Noire" (certifié double disque de diamant), "Le Fléau" va donc être réédité. Appelée "Les vestiges du Fléau", sa sortie est prévue pour le 28 mai prochain et est même déjà disponible en pré-commande. L'avenir nous dira si "Le Fléau" et sa réédition lui rapporte autant d'argent qu'avec "Ceinture Noire".

"Les vestiges du Fléau" n’a même pas encore été dévoilée que les problèmes ont déjà commencé. Des embrouilles à l’initiative (sans grande surprise) de Booba, notamment par rapport un titre en particulier, extrait de la réédition. En effet le morceau "GSJ" en feat avec Jul et SCH est sortie début avril et B2O a très vite crié au mensonge. Selon lui, le classement du titre dans le Top Single a été truqué. Un mois plus tard, l’interprète de "Mona Lisa" est toujours prêt à en découdre avec son ennemi, qu’il a l’habitude de clasher régulièrement.

Booba ne manque donc jamais une opportunité d’afficher Gims ou de se moquer de ses chiffres de vente. En ce qui concerne la réédition de son dernier opus, le roi du clash est déjà dans les starting-blocks. En story Instagram du compte officiel de La Piraterie, le Duc a partagé le visuel de "Les Vestiges du Fléau" et a annoncé qu’il avait hâte qu’il soit disponible. Du moins, il a fait comprendre, à sa façon, qu’il s’impatientait. Il a déclaré : "Ça, ça va être tellement drôle j’ai hâte". Peut-être a-t-il déjà en tête ses plus grandes punchlines pour humilier Gims ? On aura la réponse le 28 mai…