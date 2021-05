J. Cole : "The-Off Season" fait planter Spotify !

Alors que le dernier projet de J. Cole, "The Off-Season" est sorti cette nuit, les fans ont eu du mal à l'écouter car il a tout simplement fait planter l'application Spotify tant les amateurs de musique étaient nombreux à vouloir entendre le nouvel opus du patron du label Dreamville" !

This man J cole broke Spotify ???????? pic.twitter.com/XV0cwtWZDv — Jay-San (@TopfiveJayy) May 14, 2021

Quelques heures avant cela, le rappeur de Caroline du Nord avait partagé le tracklisting sur son compte Instagram où aucun n'invité n'était annoncé. C'était pour mieux garder le secret car, en réalité, il y a de nombreux featurings sur les 12 douze titres que contient le projet. Cam'ron, la légende du Dipset, apparaît sur le morceau d'ouverture "95.south", tandis que Morray et 21 Savage apparaissent sur "my.life". Lil Baby est lui présent sur le titre "pride.is.the.devil".

En ce qui concerne les producteurs qui ont travaillé sur "The Off-Season", Timbaland a produit au moins un morceau et l'on retrouve aussi Boi-1da, T-Minus, Jake One, Tommy Parker et Cole lui-même comme beatmakers du projet.