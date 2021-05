Nicki Minaj surprend avec trois nouveaux titres !

Barbie nous prend par surprise !

Officiellement en retrait pour s'occupe de son bébé, Nicki Minaj vient pourtant de faire un retour fracassant sur les plateformes avec un projet que l'on n'attendait pas du tout, même si son activité sur les réseaux s'était légèrement intensifiée ces derniers jours avec notamment des photos de la jeune maman très peu vêtue qui ont fait le tour de la Toile. Mais la rappeuse d'"Anaconda" a en réalité dépoussiéré sa mixtape datant de 2009, "Beam Me Up Scotty", avec trois nouveaux titres, "Seeing Green" avec Drake et Lil Wayne, "Fractions" et "Crocodile Tears (Remix) avec Skillibeng. En outre, c'est la première fois que l'on trouve cette tape sur les plateformes de streaming. Si elle avait annoncé de la nouvelle musique, on s'attendait plus à un single qu'à trois nouveaux morceaux. Preuve que le congé parental n'a pas la même signification pour tous et que pendant sa pseudo retraite, Nicki en a en fait profiter pour beaucoup travailler. A l'heure où Cardi B n'arrive pas à sortir son deuxième album, il a fort à parier que Barbie a voulu se rappeler aux bons souvenirs de tous...