Damso bat des records partout dans le monde !

Grâce à "QALF Infinity", Dems bat des records de streaming en Afrique.

Le dernier opus de Damso vient d’aider le rappeur à battre des records sur Apple Music. Le talent de l’artiste est reconnu dans plusieurs pays dont la Côte d’Ivoire, le Cameroun ou encore le Gabon.

Le dernier projet de Damso a fait l’effet d’un raz-de-marée en France, mais aussi à l’international. Discret et très mystérieux, Damso arrive toujours à créer l’engouement autour de lui et ses disques. Dévoilé dans un live Instagram (dans lequel Booba s’est incrusté) le 28 avril dernier, "QALF Infinity" a explosé les chiffres. Il a notamment battu des records d’écoute et de tendances sur les réseaux sociaux dès sa sortie.

En France, "QALF Infinity" était à la première place du top albums lors de sa première semaine de sortie. Sur Spotify, l’opus était dans le Top 10 des albums les plus écoutés dans le monde, ce qui est une sacrée performance. Mais les Français ne sont pas les seuls à avoir appréciés le projet du belge et ses fans se sont manifestés même au-delà des frontières. En effet, en s’ajoutant à "QALF" sur les plateformes de streaming, "QALF" Infinity et son prédécesseur forment maintenant un double album. Une idée de génie qui a permis à "QALF" de se classer à nouveau dans les charts. Sur Apple Music, le projet sorti en septembre 2020 est devenu l’album le plus streamé en première semaine dans plusieurs pays d’Afrique, mais aussi en Europe. Parmi eux : la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Gabon et bien sûr, la Belgique. L’engouement qu’il y a autour de Damso ne faiblit donc pas !