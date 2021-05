Booba fracasse Dinor !

Les collaborations de Dinor lui causent des problèmes avec Le Duc.

Booba est à l’affût et le prouve encore une fois. Le rappeur a affiché Dinor sur Instragram après que le rappeur-footballeur ait partagé une vidéo de lui en train de s’ambiancer sur le titre "Kayna". La raison ? Son featuring avec La Fouine.

La liste des ennemis de B2O grandit de jour en jour. Après SCH, Zola et Youssoupha, c’est maintenant Dinor qui subit les foudres du roi des clashs. Toujours avec humour (sauf exception), le Duc ne laisse rien passer et dit les choses comme il le pense. En ce qui concerne le rappeur et sportif bientôt signé dans un grand club de foot, il paye son association avec un des plus grands ennemis de Booba : La Fouine.

Laouni a récemment dévoilé la sortie et la tracklist de son prochain album "XXI" qui sortira le 21 mai. Le tracklisting se compose de deux feats, un avec Kofs et l’autre avec Dinor. Jusqu’ici rien de bien méchant, sauf pour Booba. En effet, une vidéo de Dinor en train de kiffer sur "Kayna", le dernier morceau de B2O, est mal passée. Sur l’extrait, on y voit le footballeur de Sassuolo, au centre d’entrainement de son équipe en Italie, s’ambiancer sur le morceau et le valider. La vidéo a alors été partagée par Booba en story Instagram du compte de la Piraterie. Il a légendé : "Dinor toi tu chantes avec le pointeur et tu oses t’enjailler sur "Kayna". Que la foudre te foudroie de foudroyance". Booba ne rigole pas avec les associations. Il l’avait d’ailleurs bien démontré en refusant désormais de faire un feat avec Ninho ou quiconque ayant collaboré avec ses rivaux. Voilà qui a le mérite d’être clair.

Dinor peut donc oublier l’idée de faire un jour un feat avec B2O.