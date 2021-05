J. Cole : "The-Off Season puis la retraite ?

Alors que vendredi 14 mai sort le prochain projet de J. Cole, le si attendu "The-Off Season" et que le rappeur est au Rwanda pour jouer au basket, on se demande bien de quoi l'avenir du boss du label Dreamville sera fait. Plusieurs bruits en provenance des Etats-Unis laissent à penser que J. Cole pourrait prendre sa retraite du rap. Même si on sait que ce type de décisions n'a souvent qu'une valeur symbolique, il convient quand même d'y prêter attention surtout quand l'artiste lui-même évoque le sujet.

"The-Off Season" pourrait donc bien être le dernier album de J. Cole. Il pourrait raccrocher le mic à seulement 36 ans mais avec une carrière très bien remplie. Dans une interview donnée au magazine Slam, un journal de basket, le rappeur de Dreamville a confirmé qu'il pourrait se retirer du monde du hip-hop mais sans jamais le dire officiellement.

"Je suis très à l'aise avec l'idée potentielle d'en finir avec tout ça. Mais je ne dirai jamais : les gars, c'est mon dernier album. Parce que je ne sais jamais ce que je vais ressentir deux, trois ou quatre ans plus tard, dix ans plus tard, mais croyez-moi, je fais tout ce travail pour une raison. Je veux être en paix avec moi-même. Et si jamais je ne fais pas d'autre album, c'est cool."