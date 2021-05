Lil Baby poste la date de sortie de son album avec Lil Durk puis le supprime

Baby a sans doute fait une boulette !

C'est ce qu'on appelle une fausse manipulation. Emporté par son élan et surtout par l'attente des fans qui veulent absolument écouter ce projet, Lil Baby a posté sur les réseaux sociaux la date de sortie de "Voice Of The Heroes", son album commun avec Lil Durk. Sans doute conscient d'avoir fait une boulette et surtout d'avoir explosé le plan marketing d'un opus attendu, il a supprimé son post très rapidement.

Les deux rappeurs avaient révélé l'existence de leur projet commun en février dernier. Depuis, les fans sont sur des charbons ardents et ils ont sauté de joie quand ils se sont aperçus que Lil Baby avait posté la date de sortie de cet opus. Il a partagé une photo en compagnie de Lil Durk avec la date du 28 mai pour "Voice of the Heroes". Conscient sans doute d'avoir été trop vite, le rappeur de Quality Control a fini par supprimer le message peu de temps après. Evidemment, l'image a fait le tour de la Toile car beaucoup de petits malins l'ont sauvegardé comme DJ Akademiks, toujours vif sur ces coups-là.

Une fois que le projet a été annoncé, Lil Baby était un peu plus entré dans les détauls de "Voice of the Heroes".

Ce projet va arriver avant "Lamborghini Boys". Lil Durk et moi, nous nous sommes enfermés tous les soirs. On arrive ! Durk et moi allons sortir un album à coup sûr ! Nous n'avons pas encore le titre, mais je pense que ça va s'appeler "The Voice of the Heroes". Quand il s'agit de parler de la rue, nous sommes à la fois les voix et les héros de cette m*rde car les enfants nous regardent comme tels. Nous avons des titres où nous envoyons que des punchlines, nous avons des titres qui mettent l'ambiance, nous avons des titres avec des featurings et des invités mais qui ne sont pas des remix mais bien des chansons originales. Ce sera un des albums les plus fous jamais sortis, Et nous avons enregistré largement de quoi en faire d'autres ! Nous avons travaillé tous ensemble et pour nous, ça a été facile !"

Reste à savoir maintenant si le post de Lil Baby était une gaffe ou une vraie indication. Nul doute qu'on devrait en savoir plus dans les prochains jours.