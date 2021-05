DMX : son album posthume "Exodus" sortira le 28 mai

Avant sa mort le 9 avril dernier, DMX préparait la sortie de son huitième album studio qu'il avait réussi à finaliser. Pour aller jusqu'au bout de son projet et tenir sa promesse, son équipe et Swizz Beatz, l'un de ses plus anciens et plus proches collaborateurs, ont annoncé que "Exodus" sortirait le 28 mai

"5/28 EXODUS IS COMING [X] THE ALBUM", a écrit Swizz sur Instagram avec la pochette en noir et blanc accompagnant l'album, prise par Jonathan Mannion.

Swizz Beatz, qui a produit l’album, a déclaré dans un communiqué :

"Mon frère X était l’une des âmes les plus pures et les plus rares que j’aie jamais rencontrées. Il a entièrement consacré sa vie à sa musique et sa famille. Surtout, il était généreux et aimait ses fans au-delà de toute mesure. Cet album ne pouvait pas attendre, il fallait que les fans du monde entier entendent à quel point il appréciait chaque personne qui l'a soutenu sans condition."

DMX ne travaillait pas plus avec Def Jam, son label historique depuis 2019 et s'était lancé dans une nouvelle aventure. Au cours d'une de ses dernières interviews, celle avec Drink Champs un peu plus tôt cette année, il avait aussi parlé de ses invités comme les MC de Griselda, Pop Smoke ou encore Lil Wayne, Snoop Dogg, Usher et Alicia Keys. Il se pourrait que l'on retrouve aussi sur le projet sa fille de huit ans, Sonovah Hillman Jr. qui rappe pour faire honneur à son père.

On n'a plus que quelques jours à attendre pour le savoir.