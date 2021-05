DMX : sa fille de 8 ans se met au rap

Sonovah Hillman Jr. veut suivre les traces de son père.

La fille de DMX, Sonovah Hillman Jr., souhaite aussi se faire un nom dans le milieu du rap américain. À 8 ans seulement, la jeune fille vient de sortir un nouveau clip et aurait déjà 20 morceaux en stock.

La mort de DMX le 9 avril dernier, a laissé un vide immense dans l’industrie musicale et on ne compte plus les hommages qui lui ont été rendus. La légende Earl Simmons s'est même vu dédier un jour dans le calendrier par l’état de New-York. Mais la mort de l’interprète de "Ruff Ryder Anthem" aura surtout laissé ses 15 enfants, sans leur père. Parmi eux, il y en a une qui attire particulièrement l’attention. Sa fille de 8 ans, Sonovah Hillman Jr. Dans une interview donnée à NBC DFW, cette dernière explique ce que le rap représente pour elle et partage ses ambitions : "Peu importe ce que j’ai dans la tête, je le mets par écrit. Rapper me fait me sentir puissante. Je veux avoir un jour un manoir avec quinze chambres". Probablement une chambre pour tous ses frères et sœurs ! Quoi qu’il en soit, elle sait déjà ce qu’elle veut dans la vie, malgré son jeune âge.

Sonovah avait déjà fait part de ses envies et de son attrait pour le rap à son père. Elle précise : "Il était content quand je lui ai dit que je voulais rapper". Celle qui se fait appeler Sonovah Junior a déjà commencé à partager sa musique avec le monde. En effet, il y a quelque mois, elle avait sorti un premier single appelé "I Hate Zoom". Le 8 mai, elle a partagé un nouveau titre accompagné d’un clip, "TikTok Kid". Deux morceaux qui sont les premiers d’une longue liste, puisqu’elle aurait 20 titres en stock. Sonovah a donc décidé de prendre la relève et de marcher sur les traces de son père. Les producteurs du label Def Jam auraient même proposé à la jeune fille de collaborer avec son père à titre posthume sur deux morceaux. Maintenant il ne reste plus qu'à savoir si les titres seront ajoutés à l'album déjà prêt.

Affaire à suivre.