Kodak Black et Pooh Shiesty se réconcilient !

Les deux rappeurs font la paix

Les rappeurs ne sont pas toujours les mecs les plus malins ou les plus compréhensifs du monde. Ils sont par exemple capable de se clasher pour des raisons que le commun des mortel ne comprendra jamais : untel a fait un feat avec untel, etc... C'est peut-être aussi la compétition à l'intérieur du rap game qui monte parfois à la tête des artistes, ce qui peut amener à des beefs qui n'ont parfois aucune autre origine que la jalousie, ou juste un moment de colère. Mais parfois, ils peuvent aussi être assez intelligents pour faire la paix, et se remettre à faire de l'argent, comme Kodak Black et Pooh Shiesty.

Il faut dire que l'embrouille entre les deux artistes partait vraiment de très peu de choses, c'est donc plus facile de se réconcilier. A la base, Kodak Black avait simplement revendiqué le fait que c'est lui qui aurait inventé cette mode de déplier sa liasse sur son bras ou sa jambe, pour en montrer le contenu. Une pose désormais bien connue sur les réseaux sociaux. Sauf qu'apparemment, ça n'est pas vrai du tout et que cette "mode" existait déjà bien avant Kodak. Bref, pas grand chose, mais c'était suffisant pour que les esprits s'échauffent et que Pooh Shiesty déclare "avoir perdu tout estime pour ce gars".

Mais tout est bien qui fini bien : les deux rappeurs ont désormais fait la paix. Ils ont été aperçus ensemble lors d'une séance photo, devant des fans. Maintenant qu'ils sont publiquement des nouveaux amis, on espère qu'on verra bientôt un feat entre les deux rappeurs !