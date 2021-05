The Game dévoile son top 10 des meilleurs rappeurs

Forcément, il y a du très, très lourd.

Qui sont les GOAT du rap game ? Voilà une question à laquelle personne n'arrive à répondre de manière suffisamment convaincante pour mettre d'accord tout le monde. Si la mode des "top 10" ou des "top 50" des meilleurs rappeurs de l'histoire est passée depuis plusieurs années, certains artistes continuent de dévoiler leur propre liste avec un train de retard. C'était le cas par exemple de Rakim, ou encore Justin Bieber il y a pas si longtemps. Cette fois c'est au tour de The Game de se lancer dans l'exercice, du haut de son statut de star de la West Coast.

On peut dire que le rappeur a plutôt bon goût. Déjà, il a eu le bon goût de ne pas s'inclure lui-même dans la liste, tout en précisant dans son message Instagram qu'il était près à se mesurer avec chaque rappeur de son top 10.Ensuite, il a eu l'originalité de ne mettre ni Biggie ni Tupac dans son top, une sacrée prise de risque. Il a même mis des rappeurs de la nouvelle génération dans son post, avec Lil Baby qui arrive en dixième place.

A côté de ça, on retrouve surtout du très classique : Jay-Z en premier, Nas en deuxième, Lil Wayne en 3, du Eminem, du Drake, du Snoop, Andre 3000 et aussi J.Cole. On remarque tout de même que sa liste est plutôt orientée "rap-us post-année 2000", école à laquelle il appartient lui aussi même s'il avait déjà commencé à rapper avant. Avec sa liste, The Game a l'air d'avoir fait beaucoup parler, et pas forcément en bien. Certains internautes lui reprochent notamment de vouloir faire le buzz en oubliant volontairement des rappeurs qui mériteraient leur place dans ce top pour faire parler...