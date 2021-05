Pour Trippie Redd, Lil Uzi Vert et Playboi Carti sont des GOATS

Pour lui, ils ont ouvert des portes.

Dans une interview donnée à XXL, Trippie Redd s'est avancé et a certifié que "Lil Uzi Vert et Playboi Carti sont les GOATS de notre époque". Il a aussi parlé de la création de son propre label, de ses albums de rap préférés et de sa liste des cinq meilleurs rappeurs de tous les temps. Une interview complète donc.

La surprise est donc venue de son top 5. Si on y retrouve assez logiquement des rappeurs comme Lil Wayne, Drake et Andre 3000, les noms de Lil Uzi Vert et Playboi Carti ont créé la surprise. Mais Trippie s'en est expliqué. Pour lui, ils font partie des meilleurs de sa génération, celles des rappeurs SoundCloud.

"J'ai découvert Uzi en 2015-2016 et ce qu'il faisait était vraiment différent. Et Carti aussi. Ils proposaient autre chose que les autres rappeurs. Ils ont fait quelque chose pour nous, ils nous ont vraiment ouvert des portes pour réussir ce que nous faisons aujourd'hui. Vous savez les n*ggas de l'ère SoundCloud ne le disent peut-être pas trop mais ils font certainement partie des G.O.A.T. de notre époque."

Ce n'est pas la première fois que Trippie Redd tresse des louanges à un rappeur comme Lil Uzi Vert. Plus tôt cette année, alors qu'il s'exprimait sur le podcast "Shirley’s Temple" de Shirley Ju, il avait reconnaît s'être inspiré d'Uzi pour la version Deluxe de son album.

"Je ne vais pas mentir, j'ai vu que ce que Lil Uzi a fait. C'est lui contre le monde [...] J'admire vraiment ce qu'il fait pour la culture. Je fais vraiment attention à ce qu'il fait."

Dans cette même interview, Trippie avait également révélé que Playboi Carti avait tenté de le signer à un moment donné.

"Il a essayé de me signer mais j'avais un plan différent".

En tout cas, en voilà un qui n'a pas peur de clamer son admiration pour ses homologues !