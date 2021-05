Jul annonce la sortie imminente de son nouveau projet

Son traditionnel album d'été.

Lorsque l'on parle de vacances d'été à la communauté de Jul, l'idée d'un nouvel album de leur rappeur préféré leur vient directement en tête. Cette année encore, le J ne décevra pas ses fans et commence déjà à teaser le projet.

On peut dire que le Marseillais est un des artistes français voire LE rappeur français le plus productif dans le milieu. Il a déjà sorti en début d'année son sixième album gratuit. Il a souvent collaboré également avec d'autres artistes comme Wejdene, SCH, Naps ou même Léa Castel. Jul travaille d'arrache-pied et sa team le lui rend bien puisqu'il est devenu récemment le rappeur français le plus écouté de l'histoire sur Spotify.

Julien Mari, de son vrai nom, a pris l'habitude de sortir tous les ans un album studio en juin. 2021 ne sera pas l'année où il ne suit pas cette tradition. Sur Instragram, il commence déjà à faire monter la pression avec une publication. Suivi par plus de 2,6 millions de personnes, il a décidé de supprimer toutes ses photos et vidéos pour ne laisser qu'un post. Une courte vidéo annonce que l'album est presque prêt. Une stratégie qu'il adopte à chaque nouveauté.

La France va doucement revenir à la vie normale en déconfinant étape par étape. Jul va sortir sous peu des sons exclusifs nous permettant de bien commencer notre été. Que demander de plus ?

La surprise serait qu'il travaille également à côté sur un nouvel album des 13'Organisé nous offrant le tube de l'été comme l'année dernière avec "Bande Organisée". On croise les doigts...