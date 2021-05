Pop Smoke : un nouvel album posthume confirmé !

Un nouveau projet de Pop Smoke va voir le jour !

On aura le droit à un nouvel opus posthume de Pop Smoke ! C’est son manager Rico Beats qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux !

"Shoot for the Stars, Aim for the Moon" un titre qui doit forcément vous dire quelque chose. C’est ainsi que se nomme le premier album posthume de Pop Smoke. Sorti en juillet 2020, il détient maintenant le plus long règne à la première place du classement des meilleurs albums de rap. Et ça fait 20 semaines qu’il garde ce leadership !

.@POPSMOKE10's 'Shoot For The Stars Aim For The Moon' has now spent 20 weeks at No. 1 on the #TopRapAlbums chart, breaking the record for the longest-running No. 1 album in the chart's history. — billboard charts (@billboardcharts) March 23, 2021

Il faut savoir que depuis sa mort, celui qui a fait parler de lui pour son rôle dans le film "Boogie" ne cesse d’exploser les scores. C’est donc tout naturellement qu’un autre album posthume va voir le jour.

Son manager et ami Rico Beats a lâché la bombe ce week-end sur Instagram ! Il a publié une photo simple de lui avec en légende : “Je vois et entends beaucoup de choses, je n’ai rien dit jusque-là mais le nouvel album de Pop Smoke arrive…”



On ne prend pas de risque en affirmant que ce projet va cartonner. Pop Smoke a son ADN à lui, sa façon de livrer les mots, sa manière de rapper. Il est inimitable et indétrônable. Et il nous manque beaucoup !

On a hâte d’écouter la merveille !