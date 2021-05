Nas aurait réécrit son couplet en entendant celui de Jay-Z

Sur l'album de DJ Khaled.

On peut s'appeler Nas et avoir de légers complexes dans son écriture. Quand il a entendu le couplet de Jay-Z avec lequel il partage un morceau sur l'album de DJ Khaled, "Sorry Not Sorry", sur lequel on retrouve aussi James Fauntleroy, le rappeur de Queensbridge a eu envie de revoir son propre texte. Il faut dire qu'il n'avait certainement pas envie d'être moins bon que Jay-Z car même si les deux rappeurs ont fait la paix depuis des années, ils ont longtemps été en clash et il doit rester une certaine concurrence de cette période.

Même si on trouve un nombre impressionnant de noms sur l'album de Khaled, comme Cardi B, Post Malone, Megan Thee Stallion, Drake, Rick Ross, Lil Wayne etc, etc, c'est évidemment le feat entre les deux anciens ennemis Nas et Jay-Z qui a mis le feu à Internet. Khaled qui n'est pas le dernier à savoir utiliser les réseaux sociaux a donc partagé un moment des coulisses de l'enregistrement de "Sorry Not Sorry" sur Instagram dans lequel Nas et Jay ont un échange via FaceTime dans lequel le rappeur d'"Illmatic" sourit et dit :

"Je suis en train de peaufiner mes lyrics. Je suis là, en train de m'organiser, de réécrire quatre mesures ici et là... Non, non, je dois revenir plus fort. Yo bro, c'est quelque chose. La fin, les harmonies, ça m'a donné des frissons ! C'est comme un texte pour un livre !"

Jay-Z sourit lui-aussi, hoche la tête et lui répond : "Maintenant, ça sera bien. Ça sent très bon !"