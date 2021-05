Freeze Corleone collabore avec un artiste signé par Drake !

Un featuring qui pourrait bien rapport de la visibilité à l'internationale.

En un peu plus d'un an, Freeze Corleone est passé d'un des artistes les plus undergrounds et isolés de la scène française, à celui d'une de ses plus grosses têtes d'affiches. Le résultat de tout ça, c'est qu'on l'appelle partout en featuring, même sur de très grosses collabs comme Kaaris ou SCH par exemple. Avec ce statut de star fraîchement acquis, il a même pu pousser les connexions jusqu'au delà des frontières françaises, en Angleterre et même jusqu'au Canada. On vous explique.

En effet, Chen Zen vient de dévoiler un morceau en feat avec Central Cee, un rappeur drill originaire de West London en Angleterre. Les connexions entre la 667 et l'Angleterre ont été nombreuses au fil du temps, rien d'étonnant donc à le voir feater avec un des artistes les plus intéressants de cette scène actuellement. Ce qui étonne, par contre, c'est que le morceau qui en résulte a été dévoilé sur OVO Sound, la plateforme mise en place par la star canadienne Drake, grand fan de drill UK.

Car Central Cee est un des artistes qu'il suit de très près et avec qui il collabore de manière plutôt discrète jusqu'ici. Freeze Corleone n'est donc plus qu'à une seule poignée de main de pouvoir rencontrer le boss de la musique mondiale (un des boss tout du moins), même si on imagine mal leurs deux univers se mélanger un jour. Pas sûr que Drake soit très "Killu", qualité importante selon les préceptes de Freeze. En attendant, on vous laisse découvrir ce feat de qualité, avec des couplets bien tranchants, notamment ceux du Prof Chen qui a fait un effort pour trouver de nouveaux flows.