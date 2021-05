Damso : ses streams explosent avec "QALF Infinity" !

Dems a déclenché un raz-de-marée !

On le savait. On savait qu'un album de Damso allait générer des chiffres fous. Quelques jours après la sortie de "QALF Infinity", on a un peu plus de recul et des chiffres un peu plus précis, notamment sur le streaming. Et c'est effectivement dingue ! Et n'en déplaise à Booba, son ancien poulain fait quasiment autant que lui, c'est dire la mesure de la réussite du rappeur belge. Rien que pour la journée du jeudi 29 avril, les onze titres de "QALF Infinity" ont cumulé 8,67 millions de streams uniquement sur Spotify France ! A titre de comparaison, "Ultra", le dernier album du Duc avait réalisé 9,2 millions de streams. Pas de doute, les deux artistes boxent aujourd'hui dans la même catégorie.