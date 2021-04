Damso : les chiffres fous de "QALF Infinity"

Dems a encore une fois fait l'événement.

Il fallait s'y attendre, la sortie du dernier album de Damso, "QALF Infinity" a créé l'événement et les chiffres autour de ce projet se sont rapidement envolés.

Les records ont commencé à tomber sur Twitter la nuit de la sortie de l'album. Damso et "QALF Infinity" ont généré plus de 700 000 tweets et sur les 30 sujets en top tendance, 22 avaient un lien avec le projet et/ou le rappeur.