The Weeknd a fait de la magie dans son studio

Il n'a pas chômé durant le confinement.

Que nous prépare The Weeknd ? L'artiste canadien a écrit une suite de tweets qui nous laissent penser que l'interprète de "Blinding Lights" sortira bientôt des sons inédits. Installé confortablement chez lui, dans son studio, il décrit lui-même son travail comme de la magie pure et dure.

The Weeknd ne se repose jamais sur ses lauriers. Son dernier album "After Hours" s'est classé numéro un dans plusieurs pays porté par le titre "Blinding Lights" qui a atteint les deux milliards de streams. Après un show au Super Bowl salué par le public en février dernier, il prépare une tournée mondiale prévue pour 2022 dont plusieurs dates en France. Plus récemment, il a sorti le remix de "Save your tears" avec la talentueuse Ariana Grande.

Mais ses fans en demandent toujours plus et The Weeknd pourrait bientôt répondre à leurs attentes. Il semblerait que Abel Makkonen Tesfaye, de son vrai nom, ait passé une nuit blanche qui il a occupé en travaillant dans son studio personnel surnommé la petite "quarantined room". D'après ses propres mots, il a mis à profit ces heures d'insomnie pour faire de la magie.

pic.twitter.com/VXjXwSnyEG — The Weeknd (@theweeknd) April 27, 2021 made so much magic in the small quarantined room — The Weeknd (@theweeknd) April 27, 2021

Sa communauté a été très réactive face aux mots du chanteur. The Weeknd semble fier du résultat en qualifiant cela de magnifique, il resterait seulement quelques ajustements et assemblages à faire. Un prochain album en préparation ? C'est ce que les fans espèrent en tout cas lui demandant expressément de "drop the album".