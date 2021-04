Damso se confie sur "QALF Infinity"

Dans une interview rare.

Ça y est, on a enfin des infos sur l'album de Damso. L'attente prend fin ce soir sur Instagram. Le rappeur belge présentera "QALF Infinity" en exclusivité son projet sur son compte Instagram juste avant qu'il soit disponible sur les plateformes de streaming. Il s'agit donc bien de la suite de "QALF"' que tout le monde attendait. C'est Dems en personne qui fait toutes ces annonces lors d'une interview à France Inter.

.@THEDAMSO annonce le nom de son nouvel album #QalfInfinity (suite du précédent #Qalf), joué live sur son compte #Instagram ce soir à 23h, avant la sortie officielle du disque à minuit #rap #le79Inter pic.twitter.com/sDhNxmPsvR — France Inter (@franceinter) April 28, 2021

Comme souvent, Damso a fait du Damso pour ce projet. Pas de clips, pas de teasing, pas de promo ou presque. Juste du mystère avec des ellipses sur les réseaux sociaux qui ont amené les fans à se questionner et à monter en pression. Maintenant qu'ils sont bien chauds, le rappeur consent enfin à donner des informations plus précises comme le titre de l'opus.

Face à la journaliste Léa Salamé, Damso, pourtant avare de ses morts, explique :

"Je n'ai pas de rêve, je n'ai que des buts. Donc, quand je me lève le matin, j'ai mon but et j'y vais [...] Mon but, c'était plier le game mais surtout être dans mon camping-car, faire un studio dedans et faire le tour du monde et vivre comme ça. Ça sera certainement pour 2022. J'ai envie de vivre ma passion et que ça ne soit plus forcément un métier. C'est ça un peu mon rêve qui deviendra peut-être réalité, on verra bien."

Dans la suite de l'entretien, Damso revient sur l'amour qu'il porte à sa mère, sur son couple qui semble battre de l'aile et sur la relation qui l'unit à son fils, son arrivée en Belgique et se livre comme il le fait peu. Mais Léa Salamé le sait, ce qui intéresse les fans de Damso, c'est ce qui va se passer ce soir. Alors, elle donne la parole à Dems qui explique :

"Ce sera un live, une écoute du projet que j'appelle "QALF Infinity" qui est la suite de "QALF" pour les initiés et la fin des lettres grecques donc d'"Ipséité" qui est sorti en 2017. Et après ça, l'album va sortir. Mon but, c'est vraiment de faire cette écoute avec mon public. Avec la pandémie, on n'a plus du tout de contact."

Mais elle a aussi posé la question que tout le monde se pose sur les messages énigmatiques postés par Damso ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, lui demandant notamment, si c'était juste du marketing.

"Pas du tout. Je ne parle pas en code pour mon public, je pense qu'ils savent où je vais et c'est plus pour eux. Ce sont des codes pour les gens qui ne sont pas initiés, mais les gens qui me connaissent et qui écoutent ma musique, ils savent très bien où je vais."

Elle insiste aussi sur le fait qu'il n'y aura pas de single, le projet sort un mercredi, ce sera l'album en entier.

"C'est juste que le 28 c'était une date symbolique, c'est l'anniversaire d'"Ipséité", mon album où il y a les lettres grecques. Et comme je dis, c'est pour les initiés. Là, j'ai juste mis la symbolique avant les chiffres, c'est tout simplement ça. Que ça soit mercredi, jeudi, vendredi, pour moi c'est la symbolique, c'est le 28. Si le 28 avait un mardi, j'aurais fait pareil."

Enfin, Damso nous rassure quand il répond à la question : "Est-ce que ce disque est votre dernier album ?"

"Non ! Je n'en sais rien en fait. Je vais juste le faire, partir et essayer d'entretenir ma passion comme je peux. C'est plutôt ça [...] Je pense qu'après ça, je serai un artiste dit accompli. C'est comme ça que moi je le vois parce que j'aurais réussi à vraiment juste être dans ma passion et regarder rien d'autre. C'est plutôt dans ce sens-là."

Après "QALF Infinity", on risque donc de ne plus entendre parler de Damso pendant un temps, mais tout reste encore ouvert, l'espoir aussi.