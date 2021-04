Booba présente son nouveau protégé : Sicario

Le Duc vient de signer le rappeur sur son label.

Booba a de nouveau revêtu sa casquette de producteur pour signer un jeune rappeur sur le label 92I. Sicario part à l'abordage aux côtés de SDM, Green Montana ou encore BILTON !

Sicario est un rappeur originaire de Saint-Louis en Alsace, encore inconnu du grand public. Booba vient de mettre un gros coup de projecteur sur lui en publiant un de ses titres "Bougie" sur le compte Instagram de la Piraterie. Pour B2o, il vient de découvrir un nouveau bijou. Capable de rapper comme de chanter, il trouvera parfaitement sa place aux côtés des autres pirates !

Booba agrandit donc son écurie avec le "tueur à gages". On sait que quand le Duc prend un artiste sous son aile, il devient rapidement une star du rap game. On pense notamment à Damso, Shay, Siboy qui étaient signés sur le label 92i ou plus récemment SDM. Egalement, JSX et Dala qui ont pu posé aux côtés de leur mentor sur son album "Ultra".

Sicario a partagé la nouvelle sur son compte personnel, montrant son enthousiasme vis à vis de cette nouvelle étape dans sa carrière. On peut le comprendre quand on sait que JSX vient de dépasser les vingt millions de vues avec le son "Mona Lisa" en featuring avec Booba. L'avenir s'annonce des plus prometteurs pour l'Alsacien.