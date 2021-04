Eminem soutient Redman

Em' donne de la force à un autre ancien pour son retour.

Ca n'est pas toujours facile de faire un come-back dans le rap, en particulier dans le rap US. Même si le public est en général très respectueux des anciens, la compétition est intense et on peut très vite paraître démodé ou marginal. Mais si quelqu'un n'en a jamais rien eu à foutre de tous ces codes, c'est bien Redman. Dans le game depuis 30 ans, il n'a désormais plus rien à prouver et continue de sortir des morceaux de manière assez discrète. Mais Eminem, toujours là pour donner de la force, a décidé de lui faire un peu de pub.

En effet, le Slim Shady a décidé de montrer tout son soutien à Redman dans un petit post sur Twitter, en reprenant une des punchlines déjà utilisée dans son album "The Eminem Show" en 2002, dans la chanson "'Till I Colapse", un classique. Si Eminem fait tout ça, c'est à l'occasion de la sortie du tout nouveau morceau de Redman, "80 Barz", un titre assez spécial avec ue instru unique, sur laquelle "Reggie" montre qu'il est toujours parmi les meilleurs rappeurs de tous les temps.

D'ailleurs, Redman est tellement en forme qu'il a fait un Verzuz contre son grand pote Method Man il y a peu de temps, et il portait justement pour l'occasion un t-shirt qui reprenait cette fameuse punchline d'Eminem. Ca fait plaisir de voir les anciens honorer cette culture de manière bienveillante et sans arrière-pensées !