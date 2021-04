Rich The Kid lance des billets dans la rue

Evidemment, il se fait embêter par la police.

Rich The Kid a eu une carrière plutôt étrange. Avec son nom, sa capacité à faire de l'egotrip et son talent au micro, on s'attendait à ce qu'il devienne une très grosse tête d'affiche du rap US. Il aura même fait quelques très gros hits. Mais il a l'air assez désordonné, et pas très productif par rapport à la concurrence, ce qui fait qu'on l'oublie régulièrement. Par chance, il vient souvent se rappeler à nous grâce à un apparition en featuring, ou comme aujourd'hui grâce à un "fait divers", même si c'est rarement très grave.

Rich The Kid throwing money in the street in LA ???????? pic.twitter.com/iflMMBZp5K — 2Cool2Blog (@2Cool2BIog) April 23, 2021

Cette fois, Rich The Kid s'est fait remarquer parce qu'i a lancé des billets dans la rue. En effet, alors qu'il roulait sur Beverly Hills, il s'est arrêté en face des magasins Burberry et Louis Vuitton sur Rodeo Drive;, et a commencé à jeter des billets par les fenêtres. Petit à petit un attroupement a eu lieu autour du véhicule, et l'homme qui filme la scène avec son téléphone tente de lui demander combien il a jeté par les fenêtres aujourd'hui. Difficile de savoir, mais apparemment, plusieurs centaines de dollars se sont envolées ce jour-là.

Il en a même profiter pour souhaiter bon anniversaire à une femme qui ramassait les billets autour de sa voiture, en lui promettant d'être là l'année prochaine. Il faut dire que le rappeur viendrait de signer un deal avec Rostrum Records et BMG pour plusieurs millions de dollar, il a donc effectivement de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Il pourra toujours payer l'amende que lui ont mise les deux flics qui le suivent en moto à la fin de la vidéo... Eh oui, polluer la chaussée, c'est interdit !