Deux titres bonus de qualité !

Ô Joie ! SCH a rendu disponible les deux bonus de son dernier album, "JVLIVS" ! Les morceaux "Fantôme" featuring Le Rat Luciano et Jul et "Tempête" sont désormais écoutables par tout le public. Et au vu des résultats incroyables du Marseillais pour son dernier opus, on ne doute pas que ces titres étaient plus qu'attendus !

Régalez-vous !