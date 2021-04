Megan Thee Stallion met sa carrière en pause

La rappeuse a besoin de recharger ses batteries.

Megan Thee Stallion a besoin d’un break. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram à travers une vidéo très futuriste.

L’artiste originaire du Texas a surpris un bon nombre de ses fans jeudi 22 avril. L’interprète de "Movie" a utilisé les réseaux sociaux pour annoncer une nouvelle concernant sa carrière. À travers une vidéo futuriste très imagée, elle a annoncé prendre une pause dans sa carrière et se retirer quelque temps de la musique et des réseaux sociaux. La vidéo postée a illustré le besoin qu'a la rappeuse de besoin de recharger ses batteries à fond.

Elle pouvoir revenir en force par la suite. Son équipe, qui s’occupera de ses réseaux sociaux pendant son absence a posté : "Megan Thee Stallion est en recharge. En raison du mode de vie de Hot Girl, Meg est maintenant entrée dans une période de régénération afin de se préparer pour ce qui arrivera après. Pendant son absence, mgmt gérera tous les réseaux sociaux et postera au nom de Thee Hot Girl Coach. Thee Hotties seront braves et résistants en attendant le retour de leur intrépide capitaine". Bien reçu ! Là le message est clair et amené d’une façon assez originale en plus. Par la suite, celle qui a adore choquer les Américains avec Cardi B, a confirmé la chose sur Twitter, affirmant qu’elle serait de retour quand ce sera le moment.

I’ll be back when it’s time ???? — TINA SNOW (@theestallion) April 22, 2021

Megan The Stallion aura bien mérité une pause. Surtout, après avoir remporté trois Grammy Awards, elle peut se le permettre. Depuis le début de sa carrière, elle ne s’est pas arrêté une minute. Entre la sortie de son album "Good Girl", ses collaborations et ses problèmes judiciaires avec Tory Lanez, il est même essentiel qu'elle prenne une pause ! Même si Megan n’a pas précisé combien de temps elle allait se retirer, la rappeuse sera quand présente sur scène en juillet pour le Festival Rolling Loud à Miami.

En espérant qu'après tout ça, elle revienne encore plus en forme qu’avant !