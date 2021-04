Damso : il ne prendra pas sa retraite en 2022!

Le Dems a l'air d'avoir changé d'avis.

Tous les fans du rappeur belge ont été très surpris lorsqu'il a annoncé plus tôt dans l'année qu'il comptait mettre un terme à sa carrière musicale dès l'année prochaine. Damso a l'air d'avoir changé d'avis depuis ou du moins a tenu à nuancer ses propos. 2022 ne sera pas l'année où il quittera définitivement le rap game.

Damso, ce rappeur qui n'a plus rien à prouver s'était confié dans une interview pour le média The Guardian. Il se laisse dix ans pour réussir puis quittera le monde de la musique. Question réussite, on peut dire qu'il a bien atteint son objectif avec plusieurs albums à son actif, des records de streams et de nombreuses certifications pour sa musique. 2022 était donc l'année qui devait marquer la fin de Dems.

Mais il semble que Damso n'est pas encore tout à a fait prêt à lâcher la musique pour de bon. Il a donc tenu à faire des précisions sur ses paroles dans le JT belge de la RTBF : "C’est pas arrêter, c’est vivre un peu. C’est vivre un peu. Depuis que j’ai commencé, je ne me suis jamais arrêté. Mais même pas… Le verbe arrêter n’existe pas pour moi. C’est surtout vivre un peu, vraiment, regarder à gauche, regarder à droite, profiter de mon fils."

L'album annoncé pour le 28 avril prochain ne sera donc pas le dernier de Damso et ça c'est une nouvelle qui nous redonne le sourire. On pourra donc apprécier le live de l'interprète de "911" qui nous fera écouter l'album avec lui en exclusivité sur son Instagram. Il aura lieu à 23h avant que le projet (dont on ne connait toujours pas le nom) ne soit disponible sur les plateformes de streaming à minuit.