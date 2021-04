Snoop Dogg sort son album le jour de la fête du cannabis !

Snoop livre "From Tha Streets 2 Tha Suites" à l'occasion du 420 !

Le mardi 20 avril, le 18e album studio de Snoop Dogg a fait son entrée dans les charts ! Ce jour n’a pas été choisi au hasard puisque le 4/20 célèbre le cannabis !

L’opus "From Tha Streets 2 Tha Suites" n’a pas déçu les fans de Snoop Dogg. Lâché le 20 avril, il se compose de 10 titres avec des collaborations folles telles que Devin The Dude, Kokane, Goldie Loc, Big Tray Deee, Mozzy, Larry June, Prohoezak et J Black. Pas peu fier du résultat, l'auteur de "Roaches in my ashtray" a partagé une capture d’écran de l’album sur Instagram et a reçu des éloges instantanés de ses fans et des gens du milieu comme DJ Battlecat.

Habitué à ce que les artistes livrent leurs projets les vendredis, Snoop a voulu innover pour une raison propre à lui. Le 20 avril est une date spéciale pour les fumeurs de cannabis. C’est le moment où des dizaines de milliers d’Américains se rassemblent à travers le pays pour célébrer la weed. On sait que le rappeur est un fervent fumeur et il est loin de s’en cacher. C’était donc un jour symbolique pour lui.

Et en plus du nouveau projet, il a organisé l’événement virtuel Even Higher Together de Weedmaps le jour-même. De ce rendez-vous il explique : "Tout ce qui célèbre le cannabis et la culture qui l’entoure, vous savez que je dois être là. Le cannabis rassemble les gens et Weedmaps fait exactement cela. Je sors aussi mon nouvel album, "From Tha Streets 2 Tha Suites", le 20 avril, pour offrir à mes fans un petit quelque chose à fumer pendant ces vacances".

Du Snoop tout craché.