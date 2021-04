Jul est le rappeur français le plus écouté de l'histoire sur Spotify!

Numéro un des artistes urbains francophones.

La machine n'a donc pas de limites ? C'est un énième nouveau record pour le rappeur marseillais Jul. Il s'élève à la première place du classement des artistes urbains francophones les plus streamés sur Spotify.

Mais cela est-il vraiment étonnant ? Jul a une discographie des plus dingues ! Il sort tous les ans plusieurs albums, ne laissant jamais ses fans sur leur faim avec des nouveautés presque tous les mois. En plus de cela, il sort des projets gratuits, il a réussi à réunir la plupart des rappeurs marseillais pour former la bande de 13'Organisé... Bref, L'Ovni ne se repose jamais sur ses lauriers et continue de produire de la musique qui plait.

Jul est donc (sans grande surprise) à la tête du classement des artistes urbains francophones les plus écoutés de l'histoire sur la plateforme de streaming Spotify. Avec 2,5 milliards de streams, il prend la tête suivi du groupe PNL qui atteingnent 2 milliards de streams. En troisième position, on retrouve Ninho avec 1,9 milliards de streams puis Aya Nakamura (1,7 milliards), Gims (1,6 milliards), Damso (1,4 milliards), Nekfeu (1,4 milliards), Booba (1,3 milliards), Niska (1,1 milliards) et Dadju (971 millions).

???? Jul est l’artiste urbain francophone le plus streamé de l’histoire sur Spotify !



+ de 2,5 milliards de streams ???? pic.twitter.com/UqX8SZ30TM — Midi/Minuit (@midiminuit__) April 19, 2021

Les chiffres risquent encore d'augmenter fortement puisque Jul a annoncé être en train de travailler sur son album de l'été. On a hâte de faire le signe Jul sur la plage.