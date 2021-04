Rentre dans le Cercle fait son retour

Fianso a donné le top.

Fianso se faisait un peu moins omniprésent dans le game, se contentant d'envoyer de la force en featuring aux rappeurs qu'il aime bien ainsi que de son rôle de producteur et chef de label. Un repos relatif qu'il a apprécié, on l'imagine, après avoir été le mec qu'on voyait le plus dans le rap et les médias pendant presque deux ans. Son émission "Rentre Dans Le Cercle", qui faisait freestyler de nouveaux talents à côté de grosses têtes d'affiche dans la bonne humeur, s'était arrêtée il y a presque deux ans. Elle est désormais de retour !

Vous allez donc avoir le droit à votre dose de Fianso et de freestyles régulièrement. Les deux premières saisons avaient été exceptionnelles, et les hors-série comme ceux avec la Tango League étaient eux aussi très réussis. Mais dès demain, 19 avril, place à la toute nouvelle troisième saison qui a été annoncée par le compte twitter officiel de l'émission. Rien qu'aux premières notes de l'instru, devenue presque classique, on a déjà envie de voir ce que les freestyleurs choisis par le boss du 93 Empire vont nous réserver.

On espère également voir les grands noms qui avaient marqué les premières saisons, comme Sadek, Remy, Vald, Heuss L'Enfoire, Ninho, DA Uzi, La Fouine et bien d'autres encore, vont en profiter pour revenir faire un peu d'exercice. On espère aussi secrètement que Fianso va se chauffer pour lâcher son 16, lui qui excelle dans cette discipline.